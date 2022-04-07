Невдовзі його готові будуть знищити навіть власні генерали. Так вважає політолог Микола Давидюк. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Завжди був нещадним і розгромлював тих, кого вважав загрозою, – Обама про Путіна

Утім, він наголосив, що точно пророкувати не може, але вже може сказати, що кремлівський диктатор помер як полководець. "Він вже помер як політик і як олігарх. Чекаємо тепер на біологічну смерть", додав політолог. Зрозуміло, що ми її наближаємо кожного дня.

Біологічна смерть Путіна настане скоро, завдяки нашим ЗСУ, нашій розвідці,

– сказав політолог.

Як помре Путін

Як зазначив Давидюк, до наступу на Україну Путін ще міг померти як пенсіонер. Однак після 24 лютого ця смерть наблизилася.

"Може бути й двірцевий переворот, можуть бути й інші ситуації. Є чиновники, є військові. А є й генерали середнього рівня, які вважають Путіна старим. Вони й готові будуть його "вкласти", дайте їм лише доступ", – сказав політолог.