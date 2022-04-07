Він також наголосив, що знав Путіна, але не впевнений, "що людина, яку я знав, та сама людина, яка зараз керує такими речама". І припустив, що саме змінило главу Росії.
Увага Путін здохне найближчим часом, але сам не застрелиться, – історик
Путін завжди був нещадним. Він не боїться розгромити тих, кого вважає загрозою,
– вважає Обама.
Він також навів у приклад те, що Росія зробила у Чечні. Тож те, що зараз відбувається в Україні – не новий патерн його поведінки.
І наголосив, що 5 років тому він би не подумав, що кремлівський диктатор піде на такий ризик для себе та вторгнеться в Україну.
Обама додав, що йому відомо про те про саме імовірно змінило Путіна: старіння та ізоляція під час COVID-19.
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