Він також наголосив, що знав Путіна, але не впевнений, "що людина, яку я знав, та сама людина, яка зараз керує такими речама". І припустив, що саме змінило главу Росії.

Увага Путін здохне найближчим часом, але сам не застрелиться, – історик

Путін завжди був нещадним. Він не боїться розгромити тих, кого вважає загрозою,

– вважає Обама.

Він також навів у приклад те, що Росія зробила у Чечні. Тож те, що зараз відбувається в Україні – не новий патерн його поведінки.

І наголосив, що 5 років тому він би не подумав, що кремлівський диктатор піде на такий ризик для себе та вторгнеться в Україну.

Обама додав, що йому відомо про те про саме імовірно змінило Путіна: старіння та ізоляція під час COVID-19.

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