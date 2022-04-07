Он также подчеркнул, что знал Путина, но не уверен, "что человек, которого я знал, тот самый человек, который сейчас управляет такими вещами". И предположил, что именно изменило главу России.

Внимание Путин сдохнет в ближайшее время, но сам не застрелится, – историк

Путин всегда был беспощаден. Он не боится разгромить тех, кого считает угрозой,

– считает Обама.

Он также привел в пример то, что Россия сделала в Чечне. То, что сейчас происходит в Украине – не новый паттерн его поведения.

И подчеркнул, что 5 лет назад он не подумал бы, что кремлевский диктатор пойдет на такой риск для себя и вторгнется в Украину.

Обама добавил, что ему известно о том, что предположительно изменило Путина: старение и изоляция во время COVID-19.