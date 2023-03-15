Путин случайно выдал правду во время встречи с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ, пишет 24 Канал. Диктатор сказал, что население восточной части России состоит из 12 миллионов человек, а не 27 миллионов, как было официально объявлено ранее.
Смотрите также Обратный отсчет экономического краха начался: почему Россия не сможет платить даже бюджетникам
Путин раскрыл реальную численность населения азиатской части России
Путин указал на историческую причину такой разницы в населении между разными частями России и объяснил, что это усложняет развитие инфраструктуры.
Восточная часть не развивалась раньше. Так исторически сложилось. Ну, я думаю, что тоже понятно, почему – у нас за Уралом проживает 12 миллионов человек. Ну, к каждому населенному пункту очень тяжело и не подтянуть трубу,
– сказал глава Кремля.
Путин обмолвился о настоящей численности населения за Уралом: видео
Заявление Путина раскрыло еще одну ложь российских властей о численности населения страны. По официальным данным, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах живет дважды больше людей, чем сказал Путин.
Ранее независимые демографы в России сообщали о преувеличении численности населения, однако власти пытались скрыть этот факт.
Слова Путина еще раз подтверждают, что российским властям нельзя доверять, что в контексте демографических показателей, что и других важных вопросах.
Путин продал Россию Китаю
- Россиян должна беспокоить не только ложь Кремля о населении России, но, похоже, договор Путина с лидером Китая Си Цзиньпинем. Недавно Китай опубликовал официальную карточку, на которой некоторые регионы России имеют китайские названия
- Речь идет об исторических китайских территориях, перешедших в Россию в 19 веке после подписания Айгунского договора. Политический обозреватель из провинции Цзянсу Оу Ханьцзун считает, что использование китайских названий дальневосточных городов России может напомнить китайцам об их желании вернуть утраченные территории.
- Также существует теория, что Китай получит эти российские территории в обмен на военную помощь России для войны против Украины.