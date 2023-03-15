Путін випадково видав правду під час зустрічі з робітниками авіаційного заводу в Улан-Уде, пише 24 Канал. Диктатор сказав, що населення східної частини Росії складається з 12 мільйонів людей, а не 27 мільйонів, як було офіційно оголошено раніше.
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Путін розкрив реальну кількість населення азійської частини Росії
Путін вказав на історичну причину такої різниці в населенні між різними частинами Росії та пояснив, що це ускладнює розвиток інфраструктури.
Східна частина не розвивалася раніше. Так історично склалося. Ну, я думаю, що теж зрозуміло, чому – у нас за Уралом проживає 12 мільйонів людей. Ну, до кожного населеного пункту дуже важко і не підтягти трубу,
– сказав глава Кремля.
Путін обмовився про справжню кількість населення за Уралом: відео
Заява Путіна розкрила ще одну брехню російської влади про кількість населення країни. За офіційними даними, в Сибірському та Далекосхідному федеральних округах живе двічі більше людей, аніж сказав Путін.
Раніше незалежні демографи в Росії повідомляли про перебільшення кількості населення, проте влада намагалася приховати цей факт.
Слова Путіна ще раз підтверджують, що російській владі не можна довіряти, що в контексті демографічних показників, що інших важливих питаннях.
Путін продав Росію Китаю
- Росіян повинна турбувати не тільки брехня Кремля про населення Росії, але, схоже, договір Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Нещодавно Китай опублікував офіційну картку, на якій деякі регіони Росії мають китайські назви.
- Йдеться про історичні китайські території, які перейшли до Росії у 19 столітті після підписання Айгунського договору. Політичний оглядач з провінції Цзянсу Оу Ханьцзун вважає, що використання китайських назв далекосхідних міст Росії може нагадати китайцям про їхнє бажання повернути втрачені території.
- Також існує теорія, що Китай отримає ці російські території в обмін на військову допомогу Росії для війни проти України.