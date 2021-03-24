Путин сможет снова баллотироваться в президенты: Госдума одобрила закон
Госдума 24 марта приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок в Конституцию. Он дает право президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Источник:ТАСС
Принятый закон позволяет нынешнему руководителю России занимать пост президента еще в течение 2 сроков.
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Путин официально может снова стать президентом
Госдума на пленарном заседании 24 марта приняла уже в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции. Этот документ дает право президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Согласно одному из новых положений российской конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.
Обнуление Путина: что надо знать
- Летом 2020 года в России прошло голосование по поправкам в Конституцию и "обнулению" президентских сроков Путина.
- По результатам голосования, 77,92% граждан поддержали предложенные Путиным изменения.
- Теперь глава России имеет возможность сохранить должность до 2036 года.
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