Госдума 24 марта приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок в Конституцию. Он дает право президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Принятый закон позволяет нынешнему руководителю России занимать пост президента еще в течение 2 сроков.

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Путин официально может снова стать президентом

Госдума на пленарном заседании 24 марта приняла уже в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции. Этот документ дает право президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно одному из новых положений российской конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

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