Два раза в новейшей истории России ее конституцию циничным образом буквально насилуют.

Незаконное мероприятие

Путин намерен перед последним днем голосования по своим поправкам обратиться к населению с разъяснениями смысла поправок. Логика, конечно, впечатляет – вместо всенародного обсуждения поправок какой-то дед из бункера по бумажке зачитает короткий текст. С другой стороны, назвать происходящее конституционным процессом может либо полный дурак, либо подлец. Иных определений, увы, подобрать в сложившейся ситуации невозможно.

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Мероприятие под названием "всенародное голосование" – незаконно. Это нет смысла даже обсуждать, так как есть лишь два сценария внесения поправок и изменений в статьи конституции – либо они носят точечный характер не затрагивающий основополагающие и базовые статьи конституции, и тогда поправки формулируются законом, голосуются Федсобранием, подписываются президентом и голосуются законодательными собраниями регионов (после чего вступают в силу автоматически), либо поправки затрагивают базовые основы конституции, и тогда принимается целиком новая конституция через созыв конституционного собрания. В этом случае новая конституция утверждается на референдуме (не на голосовании). Других сценариев в конституции не предусмотрено, а значит – они незаконны.