Такую информацию представитель Путина Дмитрий Песков подтвердил российским журналистам.

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В оккупированный Севастополь Путин прибудет из российского Сочи.

Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым,

– сказал Песков.

Затем, по словам представителя Кремля, глава государства "из Севастополя выйдет по видеосвязи на заседание Высшего госсовета Союзного государства" России и Белоруссии.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, Песков объяснил, что сначала мероприятие и планировалось именно в таком отдаленном режиме.

Обратите внимание! Реакция Министерства иностранных дел Украины относительно визита Путина во временно оккупированный Крым отсутствует.

В России 4 ноября отмечают День народного единства, который с 2014 года де-факто перенесли и на аннексированный Крым. Этот праздник в России отмечают с 2005 года – он пришел на смену Дню согласия и примирения, который праздновали 7 ноября с 1996 по 2004 год и который, в свою очередь, заменил собой день годовщины Октябрьской революции.