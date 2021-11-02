По факту незаконного лишения свободы активистов возле "Крымского гарнизонного военного суда" в Севастополе прокуратура открыла уголовные производства. Все факты нарушений оккупантами фиксируют органы правопорядка.

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Волна задержаний в оккупированном Крыму

Кроме того, 29 октября в Крыму задержали остальных 30 человек. Все граждане пришли в здание суда, чтобы поддержать осужденных в Ростове-на-Дону земляков. Речь идет о так называемом "деле Хизб ут-Тахрир".

Справка. Ростовский Южный окружной военный суд 29 октября вынес приговор осужденным крымчанам Сейтумену и Осману Сейтумерову, Амету Сулейманову, Рустему Сейтмеметову, получившим срок от 12 до 17 лет заключения каждый. Оккупанты обвинили их в "попытке насильственного захвата власти" и "участии в террористической организации".

В Офисе генпрокурора сообщили, что такие безосновательные массовые задержания людей в Крыму за сентябрь – октябрь 2021 года произошли в пятый раз. Сначала оккупанты запрещали крымчанам посещать заседание по "делу Хизб ут-Тахрир", а впоследствии – и приближаться к суду.

Известно, что постоянное давление испытывают и адвокаты, защищающие крымчан. У генпрокурора Ирины Венедиктовой заверили, что по всем фактам нарушений проведут расследование и привлекут виновных к ответственности.

Обратите внимание! Участники исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир" были задержаны 14 февраля 2019 года. Она запрещена в России, но легальна в Украине и в Крыму. В ноябре 2020 года ряд политзаключенных приговорили: Рустема Эмирусеинова – к 17 годам заключения, Эскандера Абдулганиева – к 12 годам, Арсена Абхаирова – к 13 годам.

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