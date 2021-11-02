За фактом незаконного позбавлення волі активістів біля "Кримського гарнізонного військового суду" в Севастополі, прокуратура відкрила кримінальні провадження. Усі факти порушень окупантами фіксують органи правопорядку.
До теми Репресії тривають: під судом у Сімферополі масово затримували кримських татар
Хвиля затримань в окупованому Криму
Окрім цього, 29 жовтня у Криму затримали інших 30 осіб. Усі громадяни прийшли до будівлі суду, щоб підтримати засуджених у Ростові-на-Дону земляків. Мовиться про так звану "справу Хізб ут-Тахрір".
В Офісі генпрокурора повідомили, що такі безпідставні масові затримання людей у Криму за вересень – жовтень 2021 року відбулися уп'яте. Спершу окупанти забороняли кримчанам відвідувати засідання в "справі Хізб ут-Тахрір", а згодом – і наближатися до суду.
Відомо, що постійного тиску зазнають і адвокати, що захищають кримчан. У генпрокурорки Ірини Венедіктової запевнили, що за всіма фактами порушень проведуть розслідування та притягнуть винних до відповідальності.
Затримання активістів у Криму: останні новини
- На початку вересня 2021 року російські силовики здійснили низку масових затримань біля будівлі ФСБ у Сімферополі. Тоді склали 58 адмінпротоколів на активістів.
- Коли 25 жовтня до судової установи в Сімферополі прийшли кримчани, щоб підтримати засуджених представників так званої "Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір", затримали понад 20 людей.
- Затримання повторилися і 29 жовтня, коли біля будівлі суду затримали майже три десятки кримських татар.