Очередной хит "Дуэт имени Путина – Обращение российских солдат" был обнародован в сети Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

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Новый хит "Путин с*сет"

Новая песня называется "Путин с*сет". В ней говорится о разгроме всех мечтаний и надежд Владимира Путина в Украине.

Решил маразмат захватить Украину, мозгов не хватило подумать кретину, здесь гордый, могучий, свободный народ,

– поют в хите.

Россиянам еще раз напоминают, что воевать они пришли только ради Путина. Жителей государства-агрессора призывают не молчать. В общем, всю песню сопровождает видеоряд, который никогда не покажут в государстве-агрессоре, – уничтоженная, разгромленная, сожженная российская военная техника.

Напомним, ранее авторы этого хита записали и другой – Bayraktar.

"Путин с*сет": смотрите клип

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