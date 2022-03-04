Черговий хіт "Дуэт имени Путина – Обращение российских солдат" оприлюднили у мережі Сухопутні війська Збройних сил України.

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Новий хіт "Путин с*сет"

Нова пісня називається "Путин с*сет". У ній йдеться про розгром всіх мрій та сподівань Володимира Путіна в Україні.

Вирішив маразмат захопити Україну, мозгів не вистачило подумати кретину, тут гордий, могутній, вільний народ,

– співають у хіті.

Росіянам вкотре нагадують, що воювати вони прийшли лише заради Путіна. Жителів держави-агресорки закликають не мовчати. Загалом всю пісню супроводжує відеоряд, який ніколи не покажуть у державі-агресорці, – знищена, розгромлена, спалена російська військова техніка.

Нагадаємо, раніше автори цього хіта записали й інший – Bayraktar.

"Путин с*сет": дивіться кліп

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