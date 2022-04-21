Владимира Путина можно только "поблагодарить" за его тупость. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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"Можно только "поблагодарить", как Путин приближает нас к НАТО. Так же он приближает свое поражение и нашу победу – своей тупостью", – подчеркнул Романюк.

Оккупанты зажаты фактором времени

По его словам, глава Кремля требует до 9 мая "одержать какие-то трофеи", которые можно продать в России за очередную победу. Это – огромный "подарок" для Украины.

Это значит, что военное командование русских сил не сможет спланировать разумно, грамотно военную операцию. Они ведь зажаты фактором времени,

– заметил глава ГО.

Он пояснил, что оккупанты не могут мобилизовать достаточно бронетехники и активный наступательный потенциал, чтобы выполнить задачи Путина.

"Они будут жертвовать тупой биомассой. Они будут тупо наступать – мы будем тупо их мочить", – сказал Романюк.

Росармия полностью исчерпает свой потенциал, – Романюк

За активные 10 дней военных наступательных действий оккупанты, как уверен Романюк, полностью исчерпают свой минимальный атакующий потенциал, который очень сомнительный. "Они не смогут ничего нам продемонстрировать", – сказал он.

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