Володимиру Путіну можна тільки "подякувати" за його тупість. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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"Можна тільки "подякувати", як Путін наближає нас до НАТО. Так само він наближає свою поразку і нашу перемогу – своєю тупістю", – наголосив Романюк.

Окупанти затиснуті фактором часу

За його словами, глава Кремля вимагає до 9 травня "здобути якісь трофеї", які можна продати в Росії за чергову перемогу. Це – величезний "подарунок" для України.

Це означає, що військове командування російських сил не зможе спланувати розумно, грамотно військову операцію. Адже вони затиснуті фактором часу,

– зауважив голова ГО.

Він пояснив, окупанти не можуть змобілізувати достатньо бронетехніки і активний наступальний потенціал, щоб виконати завдання Путіна.

"Вони жертвуватимуть тупою біомасою. Вони тупо наступатимуть – ми тупо їх мочитимемо", – сказав Романюк.

Росармія повністю вичерпає свій потенціал, – Романюк

За активних 10 днів військових наступальних дій окупанти, як впевнений Романюк, повністю вичерпають свій мінімальний атакуючий потенціал, який дуже сумнівний. "Вони не зможуть нічого нам продемонструвати", – сказав він.

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