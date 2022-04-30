Судите сами:

  • США снова единолично координируют мировую повестку дня.

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  • Умирающее НАТО получило второе дыхание, новых членов, а страны-члены – проводят модернизацию своих вооруженных сил.
  • Из России уходит креативный класс на загнивающий Запад. Пожалуй, что бы тоже загнивать и делать его побогаче.
  • Европа отрешается от российской нефти и газа. Не сразу, но решение есть и результат неизбежен, как и экономические последствия для России.
  • Украинская нация сегодня монолитна как никогда!
  • Демилитаризующаяся Украина имеет вооружение больше, чем до 24 февраля. Основной поставщик – армия России.
  • К тому же страны Запада накачивают Украину современным вооружением, делая ее сильнейшей армией Европы.
  • Украина вот-вот станет кандидатом в ЕС и последующие несколько лет его членом, получив доступ на 10 триллионный рынок.
  • Разрушив украинскую промышленность востока Украины, Россия ускорила модернизацию и открыла путь построения в Украине современной экономики.
  • Страны Запада уже готовят деньги, и в ближайшее время Украина получит сотни миллиардов долларов на модернизацию и развитие.
  • Украинский президент сегодня самый популярный президент в мире.
  • Украина – самая известная страна.
  • Экономика России выходит в крутое пике.

К теме В России больше нет энергетического оружия

  • Ее технологический разрыв с Западом увеличивается и никогда не будет восстановлен.
  • Все украденные в России деньги власти и олигархи выводили из России в западные банки.
  • Самые боеспособные части России уничтожены, как и репутация 2 армии мира.
  • Российский ВПК заморожен, и все увидели его критическую зависимость от поставок с Запада
  • Мир получает новую расстановку сил без России.
  • Россия стала в мире изгоем.
  • И все, что произошло, американцам обошлось бесплатно за счет России.

Если вы считаете, что Путин не работает на США, – убедитесь.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: