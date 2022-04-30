Судіть самі:
- США знову одноосібно координують світовий порядок денний.
Читайте також Скільки часу має путінський режим перед неминучою загибеллю його армії в Україні
- Вмираюче НАТО отримало друге дихання, нових членів, а країни-члени - проводять модернізацію своїх збройних сил.
- З Росії їде креативний клас на загниваючий захід. Мабуть, що б теж загнивати та робити його багатше.
- Європа відмовляється від російської нафти та газу. Не відразу, але рішення є і результат неминучий, як і економічні наслідки для Росії.
- Українська нація сьогодні монолітна як ніколи!
- Україна, що демілітаризується, має озброєння більше, ніж до 24 лютого. Основний постачальник - армія Росії.
- До того ж, країни заходу накачують Україну сучасним озброєнням, роблячи її найсильнішою армією Європи.
- Україна ось ось стане кандидатом у ЄС і наступні кілька років його членом, отримавши доступ на 10 трильйоний ринок.
- Зруйнувавши українську промисловість сходу України, Росія прискорила модернізацію та відкрила шлях до побудови в Україні сучасної економіки.
- Країни заходу вже готують гроші і найближчим часом Україна отримає сотні мільярдів доларів на модернізацію та розвиток.
- Український президент сьогодні найпопулярніший президент у Світі.
- Україна – найвідоміша країна.
- Економіка Росії входить у круте піку.
До теми У Росії більше нема енергетичної зброї
- Її технологічний розрив із Західом збільшується і ніколи не буде відновлено.
- Всі вкрадені в Росії гроші влада та олігархи виводили з Росії в західні банки.
- Найбоєздатніші частини Росії знищені, як і репутація 2 армії світу.
- Російський ВПК заморожений і всі побачили його критичну залежність від постачання із Заходу
- Світ отримує нову розстановку сил без Росії.
- Росія стала у Світі ізгоєм.
- І все, що сталося, американцям обійшлося безкоштовно, за рахунок Росії.
Якщо ви ще вважаєте, що Путін не працює на США, – переконайте.
Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: