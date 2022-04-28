Крах репутації

Тепер всім зрозуміло: РФ більше не надійний постачальник, як вони вдавали з 70-х років минулого століття.

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Цей імідж зазнав ляпасу, від якого не відмитися. Ніхто, включаючи німців, тепер цього не повторюватиме.

Намагання "нагнути" країни ЄС на оплату газу в рублях не працюватиме, рублі Кремль хай залишить собі.

Ба більше, на дворі квітень і сонечко.

ЄС не пробачить

І на додаток Кремль почав глузувати з ЄС, прямо натякаючи, що там будуть відбирати транзитний газ із газогононів. Так само, як вони намагалися звинувачувати нас у 2006 та 2009 роках.

Такого в ЄС вже не вибачать.

Росія як газовий монстр починає рухатися до свого кінця: газ ще важіль, але вже не "енергетична зброя".

Головне: в ЄС вже турбуються, але вже не бояться зупинки поставок. Євросоюз злізає з газової голки і починає лікуватися від залежності. Завдяки нам – Україні.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: