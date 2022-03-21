Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал в эфире 24 канала о том, что говорят за границей об использовании Путиным ядерного оружия.

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По его словам, в Польше позиция такова, что нужно быть готовым к любому решению Путина.

Он, кажется, находится в таком состоянии, что может применить любое оружие. Поэтому сейчас важно прекратить войну и избавиться от Путина,

– подчеркнул посол Украины в Польше.

Ранее Андрей Дещин говорил, что Польша полностью понимает все угрозы со стороны России. Правительство страны готовится к возможной атаке государства-агрессорки. Однако Польша считает, что прежде всего нужно помочь Украине.

К слову, в посольстве Украины в Польше объяснили, куда обращаться временно перемещенным лицам, нуждающимся в жилье или продовольствии.

Важно – Путин изменил стратегию войны и перешел к "плану Б":