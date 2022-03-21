Посол України в Польщі розповів в ефірі 24 каналу про те, що кажуть за кордоном про використання Путіним ядерної зброї.

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За його словами, у Польщі позиція така, що треба бути готовими до будь-якого рішення Путіна.

Він, здається, знаходиться вже в такому стані, що може застосувати будь-яку зброю. Тому зараз важливо припинити війну і позбутися Путіна,

– наголосив посол України в Польщі.

Раніше Андрій Дещиня казав, що Польща повністю розуміє всі загрози зі сторони Росії. Уряд країни готується до ймовірної атаки держави-агресорки. Однак, Польща вважає, що насамперед треба допомогти Україні.

До слова, у посольстві України в Польщі пояснили, куди звертатися тимчасово переміщеним особам, яким потрібне житло чи харчі.

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