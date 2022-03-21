Більшість біженців – це жінки та діти. На час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну.

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Куди звертатися, якщо не знайшли житла у Польщі

У посольстві зазначили, що тимчасово переміщеним українцям, які потребують житла чи харчування, слід звертатися до приймальних пунктів, які розташовані у прикордонній зоні та у польських містах.

Вони розташовані на всіх пунктах перетину українсько-польського кордону та вокзалах (dworzec). Як правило, інформаційні афіші про такі пункти виконані на тлі кольорів українського прапора і його назва зазначена українською та польською мовами,

– розповіли у посольстві.

У таких пунктах людину можуть направити до Центрів з прийняття українців у потребі. Там нададуть можливість перепочити, поїсти та заночувати у теплому місці (на добу або більший термін). Перелік пунктів можна переглянути на офіційному сайті Республіки Польща.

"Звертаємо увагу, що цей перелік не є вичерпний. Їх може бути більше рахунком пунктів, відкритих владою міст", – додали у посольстві.

Про додаткові пункти можна дізнатися на офіційному сайті міста, в якому ви перебуваєте. Як правило, адреса сайту виглядає так: "назва міста".pl.

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