Це реальність, яка може статися. Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Зверніть увагу Польський уряд готується, побоювання є, – Дещиця про загрозу зі сторони Росії
Окупанти змінюють свій плацдарм
За його словами, Росія не знає, як далі проводити наступальну "операцію" на Сході. Адже українській військові утримують окупантів і не пропускають далі.
Тому держава-агресорка намагається використати інший плацдарм – через Білорусь.
Очевидно, що це є загрозою для Польщі,
– наголосив посол.
Однак, як вважає Дещиця, треба об'єднати зусилля, щоб такий сценарій не був реалізований.