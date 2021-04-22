Мировое сообщество с опаской ждала речи Владимира Путина на Федеральном собрании. В информационное пространство регулярно поступали нарративы о том, что он поднимет вопрос принятия в состав России так называемых непризнанных организаций ОРДЛО.

Однако российский президент обошелся абстрактными заявлениями в сторону Запада о готовности России дать ответ каждому, кто перейдет "красные линии". Об этом в своем блоге "Антифейк" рассказал журналист и ведущий Егор Скорина.

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Он отметил, что в ожидании речи Путина особенную тревогу чувствовала Украина, ведь кремлевские войска стоят на границе в боевой готовности и именно во время таких сборов в марте 2014 года Путин просил Думу разрешить использовать российские вооруженные силы в Украине.

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Однако на этот раз Путин, как и всегда, лишь хвастался вооружением, которое имеет российская армия, отметил журналист.

Говоря о внешней политике, Путин традиционно обвинил Запад в некоторых провокациях против Кремля, пригрозив им жестким ответом,

– сказал Скорина.

По его мнению, оккупанты на Донбассе с нетерпением ждали обращения Владимира Путина, однако строк о Донбассе и возвращении в так называемую "родную гавань" не было.

"России не нужны самопровозглашенные республики. Если бы Москве нужны были эти украинские территории, Кремль аннексировал бы их еще в 2014 году. Это произошло бы так же быстро как с Крымом, следовательно, планы Кремля совсем другие", – сказал Егор Скорина.

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