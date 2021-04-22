Світова спільнота з побоюванням чекала промови Володимира Путіна на Федеральних зборах. В інформаційний простір регулярно надходили наративи про те, що він підніме питання прийняття до складу Росії так званих невизнаних організацій ОРДЛО.

Проте російський президент обійшовся абстрактними заявами в бік Заходу про готовність Росії дати відповідь кожному, хто перейде "червоні лінії". Про це у своєму блозі "Антифейк" розповів журналіст та ведучий Єгор Скоріна.

Повний випуск блогу Путін не згадав Донбас: росіяни не хочуть приймати ОРДЛО до свого складу

Він зауважив, що в очікування на промову Путіна особливу тривогу відчувала Україна, адже кремлівські війська стоять на кордоні в бойовій готовності й саме під час таких зборів в березні 2014 року Путін просив Думу дозволити використовувати російські збройні сили в Україні.

Як Путін "розчарував" окупантів

Проте цього разу Путін, як і завжди, лише хвалився озброєнням, яке має російська армія, зазначив журналіст.

Говорячи про зовнішню політику, Путін традиційно звинуватив Захід у деяких провокаціях проти Кремля, пригрозивши їм жорсткою відповіддю,

– сказав Скоріна.

На його думку, окупанти на Донбасі з нетерпінням чекали звернення Володимира Путіна, проте рядків про Донбас і повернення в так звану "рідну гавань" не було.

"Росії не потрібні самопроголошені республіки. Якби Москві потрібні були ці українські території, Кремль анексував би їх ще у 2014 році. Це сталося б так само швидко як з Кримом, отже, плани Кремля зовсім інші", – сказав Єгор Скоріна.

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