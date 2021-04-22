Володимир Путін під час своєї промови не сказав ні слова про Донбас. На окупованих територіях України дивуються: як це російський президент не згадав про вигадані республіки.

На востоке Украины разочарованы "посланием" Путина, точнее, его отсутствием. Мол, как это, 7 лет зазывать русский мир, терпеть угнетения и унижения пророссийских террористов, а глава Кремля так и не вспомнил о Донбассе ни разу за полтора часа на Федеральном собрании 21 апреля. О чем говорит молчание Путина и почему россияне не хотят присоединения "республик" Донбасса в состав России – читайте далее.

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Мир с опасением ожидал речи Путина на Федеральном собрании 21 апреля. Перед ним нагнеталась интрига и распространялись тревожные слухи. Оно и не странно, ведь от безумного кремлевского деда можно ожидать чего угодно: от объединения с Беларусью до признания террористов ОРДЛО.

В мире ждали резонансных заявлений Путина

Ранее в информационное пространство регулярно поступали нарративы о том, что президент России в ходе своего выступления поднимет вопрос приёма в состав России так называемых непризнанных республик ОРДЛО.

Особенную тревогу ощущала Украина, ведь кремлевские войска стоят на границе в боевой готовности и именно во время такого же собрания в марте 2014 года Путин просил Думу разрешить использовать российские вооруженные силы в Украине, после чего и произошла оккупация Крыма, а дальше и война на Донбассе.

В этот раз Путин, как и всегда, хвастался вооружением, которое имеет российская армия, хотя все же наступление не огласил. Однако расслабляться Украине не стоит.



Путин, как и всегда, хвастался вооружением / Фото kremlin.ru

Глава Кремля обошелся абстрактными заявлениями в сторону Запада о готовности России дать ответ любому, кто перейдет "красные линии" и желании налаживать отношения даже с тем, с кем они не складываются. Говоря о внешней политике, Путин традиционно обвинил Запад в некоторых "провокациях" против Кремля, пригрозив им жестким ответом.

Как-то неудобно получилось, ведь этого дня на Донбассе ждали с нетерпением. Покушение на Олександра Лукашенко, увязка этого со свержением Виктора Януковича, с войной против Николаса Мадуро в Венесуэле. Даже Редьярда Киплинга вспомнил, однако строк о Донбассе и возвращение в так называемую родную гавань не было.

России не нужны самопровозглашенные республики. Если бы Москве нужны были эти украинские территории, Кремль аннексировал бы их еще в 2014 году. Это произошло бы так же быстро как с Крымом, следовательно, планы Кремля совершенно другие.

Что произошло с российской пропагандой

В конце января в оккупированный Россией Донецк для участия в пропагандистском форуме оккупантов "Русский Донбасс" прибыли личные пропагандисты Путина:

Маргарита Симоньян;

Тигран Кеосаян;

Роман Бабаян.

Там они призвали "Россию матушку" забрать Донбасс в состав России. Эти призывы широко распространялись в федеральных медиа. Хотя тогда официальные представители Кремля и министерство иностранных дел России быстро дистанцировали себя от Симоньян. Все вокруг сделали вид, будто это всего лишь личное мнение пропагандистки.

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Ее громкие призывы должны были заставить тех людей, которые остались в плену у Кремля на Донбассе воспрянуть духом. Мол, беды скоро кончатся. Попутно, в то время как российская военная техника и войска приближались к Украине, прокремлевские СМИ усиливали дезинформацию.

В России Украину представили как безжалостного агрессора, который кровожадно атакует свою территорию не жалея 5-летних детей в огороде, а также как марионетку США. В кремлевских материалах готовили до масштабов неизбежного геноцида русских на Донбассе, и утверждали, мол, Украина даже не является государством.

Но как так вышло, что Путин, который уже как 7 лет "спасает" русскоязычное население от украинской хунты на Донбассе ничего не сделал? Ведь российские федеральные медиа пестрят заявлениями о том, что страны НАТО уже стягивают военную технику в Украину.

Почему россияне не ждут присоединения ОРДЛО

В России не ждут присоединения ОРДЛО, российские социологи из "Левада-центр" провели опрос среди граждан, посвященный Украине и Донбассу:

28% россиян ответили, мол, так называемые непризнанные "ЛНР" и "ДНР" должны стать независимыми;

25% – "организации ОРДЛО должны войти в состав России";

10% опрошенных граждан России ответили, что "Донецкая и Луганская области должны входить в состав Украины на общих основаниях".

Примечательно, что с каждым годом уменьшается число россиян, которые хотели бы, чтобы так называемые непризнанные республики вошли в состав России. Если в марте 2014 года за это выступили 48% "донбас-нашистов", то в марте 2021 года их число уменьшилось почти вдвое – до 25%.



Граждане России не хотят присоединения ОРДЛО / Фото AP

Растет и число россиян, которые считают, что "Донецкая и Луганская области должны входить в состав Украины". Конечно, не такими же темпами, но все же с 8 до 10%, и неопределившихся с 15 до 21%.

Если б для полноты картины социологи сообщили людям, сколько денег российских налогоплательщиков уходит на войну против Украины, то цифры были бы куда интереснее.

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На вопрос: "Чем скорее всего завершится конфликт на Востоке Украины", 32% россиян ответили "это противостояние затянется на многие годы". Тут сложно поспорить:

во-первых, у тех, кто остался в оккупации особо не интересуются мнением;

во-вторых, к сожалению, российская пропаганда делает свое дело.

Учителя рассказывают детям, что за несколько километров от них находятся злые "укры", готовые напасть в любой момент. Поэтому детей учат собирать "тревожный чемоданчик" уже на уроках.