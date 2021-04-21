Українські військові зафіксували на лінії розмежування неподалік Горлівки російський прапор. Його демонстративно на огляд нашим захисникам виставили окупанти.

Фото опублікували у групі "Повернись режим". Прапор держави-агресора помітили бійці 10 Гірсько-штурмової бригади.

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Це доказ того, з ким насправді воює Україна

У дописі згадують, що саме воїни цієї бригади втратили за останні тижні кілька побратимів. Служать тут військові з Коломиї.

Громадянська війна, кажете? Ось ще один фотодоказ того, з ким вже 8 рік воює українська армія,

– пишуть у "Повернись живим".

Окупанти поширюють дезінформацію про наступ ЗСУ

Зазначимо, що на окупованих територіях Донбасу бойовики активно поширюють дезінформацію про начебто наступ ЗСУ. Так звані "військкомати" отримали завдання примусово вербувати місцеве населення. З 20 квітня поповнюють лави з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

Також бойовики заходились укріплювати адміністративні будівлі на випадок військової операції України. У Донецьку будинки обкладали піском.

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Важливо! Усі небойові втрати серед членів незаконних збройних угруповань та загибель місцевих жителів окупанти покладають саме на українських військових. Так начебто 14 квітня українці обстріляли Донецьк і через це загинув цивільний.