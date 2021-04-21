Ихтамнет: боевики демонстративно установили флаг России на передовой
Украинские военные зафиксировали на линии разграничения неподалеку Горловки российский флаг. Его демонстративно на осмотр нашим защитникам выставили оккупанты.
Источник:Фейсбук "Вернись живым"
Фото опубликовали в группе "Вернись режим". Флаг государства-агрессора заметили бойцы 10 горно-штурмовой бригады.
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Это доказательство того, с кем на самом деле воюет Украина
В заметке вспоминают, что именно воины этой бригады потеряли за последние недели несколько собратьев. Служат здесь военные из Коломыи.
Гражданская война, говорите? Вот еще одно фотодоказательство того, с кем уже 8 год воюет украинская армия,
– пишут в "Вернись живым".
Оккупанты распространяют дезинформацию о наступлении ВСУ
Отметим, что на оккупированных территориях Донбасса боевики активно распространяют дезинформацию о якобы наступлении ВСУ. Так называемые "военкоматы" получили задание принудительно вербовать местное население. С 20 апреля пополняют ряды соединений и частей первого и второго армейских корпусов.
Также боевики принялись укреплять административные здания в случае военной операции Украины. В Донецке дома обкладывали песком.
Обратите внимание Защитникам Украины запретили реагировать на провокации боевиков на Донбассе, – Кулеба
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