Украинские военные зафиксировали на линии разграничения неподалеку Горловки российский флаг. Его демонстративно на осмотр нашим защитникам выставили оккупанты.

Фото опубликовали в группе "Вернись режим". Флаг государства-агрессора заметили бойцы 10 горно-штурмовой бригады.

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Это доказательство того, с кем на самом деле воюет Украина

В заметке вспоминают, что именно воины этой бригады потеряли за последние недели несколько собратьев. Служат здесь военные из Коломыи.

Гражданская война, говорите? Вот еще одно фотодоказательство того, с кем уже 8 год воюет украинская армия,

– пишут в "Вернись живым".

Оккупанты распространяют дезинформацию о наступлении ВСУ

Отметим, что на оккупированных территориях Донбасса боевики активно распространяют дезинформацию о якобы наступлении ВСУ. Так называемые "военкоматы" получили задание принудительно вербовать местное население. С 20 апреля пополняют ряды соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Также боевики принялись укреплять административные здания в случае военной операции Украины. В Донецке дома обкладывали песком.

Обратите внимание Защитникам Украины запретили реагировать на провокации боевиков на Донбассе, – Кулеба

Важно! Все небоевые потери среди членов незаконных вооруженных группировок и гибель местных жителей оккупанты возлагают именно на украинских военных. Так, якобы 14 апреля украинцы обстреляли Донецк и поэтому погиб гражданский.