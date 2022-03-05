Колонна херсонцев выкрикивает: "Путин *уйло, русский корабль – на*уй, Украина превыше всего". Видео для 24 канала прислала Татьяна Набатова.

Внимание Херсон – это Украина, бл**скую российскую "гуманитарку" мы не брали, – обращение местного жителя

Колонна херсонцев протестует против оккупанта – видео

Что происходит в Херсоне

3 марта глава ОГА сообщил, что дом Херсонской ОГА занял оккупант. В то же время городской глава Херсона проинформировал, что в мэрии работает штаб, который занимается вопросами жизнеобеспечения, над городом – украинский флаг.

Все депутаты и чиновники предупреждены об ответственности за госизмену. Впрочем, в Херсоне также захвачено оккупантом помещение ТРК "Общественное вещание: Херсон" – таким образом враг планирует распространять пророссийскую пропаганду и дезинформацию.

Но горожане упорно игнорируют всю дезинформацию и продолжают противостоять врагу, включают гимн Украины в разных районах города и вывешивают плакаты с надписью "русский корабль – на*уй".

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