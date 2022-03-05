Колона херсонців вигукує: "Путін *уйло, русскій корабель – на*уй, україна понад усе". Відео для 24 каналу надіслала Тетяна Набатова.

Увага Херсон – це Україна, бл**ську російську "гуманітарку" ми не брали, – звернення місцевого жителя

Колона херсонців протестує проти окупанта – відео

Що відбувається в Херсоні

3 березня голова ОДА повідомив, що будинок Херсонської ОДА зайняв окупант. Водночас міський голова Херсона поінформував, що у мерії працює штаб, який займається питаннями життєзабезпечення, над містом – український прапор.

Усі депутати та чиновники попереджені про відповідальність за держзраду. Втім, у Херсоні також захоплено окупантом приміщення ТРК "Громадське мовлення: Херсон" – таким чином ворог планує поширювати проросійську пропаганду та дезінформацію.

Та містяни вперто ігнорують усю дезінформацію та продовжують протистояти ворогу, вмикають гімн України у різних районах міста та вивішують плакати з написом "русскій корабель – на*уй".

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