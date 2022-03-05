Загарбники залишили Херсонщину без зв'язку 4 березня. Там працював лише Wi-Fi.
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На Херсонщині працює Vodafone
На Херсонщині 5 березня телекомунікаційна компанія Vodafone відновила мобільний зв'язок. Напередодні область частково залишилися без зв'язку.
"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Kyivstar на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi", – повідомили в Херсонській ОВА.
Після 18:00 того ж дня у Vodafone повідомили, що зв'язок відновили у Херсоні. Потім його відновили й на території усієї області.
Була пошкоджена інфраструктура, оперативно провели аварійно-ремонтні роботи та зробили перемаршрутизацію трафіку. Тож і у місті, і в області зв'язок є,
– повідомила голова відділу зв'язків з громадськістю Vodafone Вікторія Рубан.
Проте на Херсонщині через пошкодження мереж Kyivstar досі частково не працює.
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