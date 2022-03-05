Захватчики оставили Херсонщину без связи 4 марта. Там работал только Wi-Fi.

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В Херсонской области работает Vodafone

В Херсонской области 5 марта телекоммуникационная компания Vodafone возобновила мобильную связь. За день до этого область частично осталась без связи.

"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Kyivstar на территории всей Херсонщины. Сейчас работает только Wi-Fi", – сообщили в Херсонской ОВА.

После 18:00 в Vodafone сообщили, что связь возобновили в Херсоне. Затем его восстановили и на территории всей области.

Была повреждена инфраструктура, оперативно произведены аварийно-ремонтные работы и произведена перемаршрутизация трафика. Поэтому и в городе, и в области связь есть,

– сообщила глава отдела по связям с общественностью Vodafone Виктория Рубан.

Однако из-за повреждений сетей Kyivstar до сих пор частично не работает в Херсонской области .