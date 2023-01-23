Такое мнение в беседе с украинским журналистом Романом Цымбалюком выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, всем известно об определенном конфликте между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожином и российским военным командованием.

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Путин дважды прогнулся

Как считает Пионтковский, конфликт между российским генштабом и Пригожиным начался после победы ВСУ на Харьковском направлении. Тогда Путину срочно требовалось найти виновного за провал, поэтому его выбор пал на генералитет.

Путин поступил по-чекистски. Он спустил на генералитет Пригожина и Кадырова, которые начали кричать и "срывать погоны" с Шойгу и Герасимова и требовать, чтобы те шли на фронт,

– отметил Пионтковский.

Параллельно им удалось протащить на должность командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина, который хорошо знаком с вагнеровцами еще по Сирии. Но спустя какое-то время военное командование смогло заставить Путина снять Суровикина с должности.

Уже через несколько дней случилось уже второе поражение Путина. Как предполагает Пионтковский, Пригожин самостоятельно приехал к российскому диктатору и повлиял через него на генералов.

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Военные были вынуждены сообщить, что "Соледар взяли" благодаря "героическим усилиям добровольцев из Вагнера". Хотя до этого в российском генштабе говорили, что наемников там не было.

То есть Путин дважды прогнулся. А в этой среде опущенный пахан – это… На мой взгляд, именно об этом говорил Президент Украины, когда сомневался, жив ли Путин. Политически он уже не совсем жив. Он не контролирует ситуацию и дважды уступил не по своей воле. Он не контролирует этот конфликт между ЧВК Вагнера и генштабом,

– предполагает Пионтковский.

Кроме того, в России стремительно растет численность разных так называемых "частных военных компаний". По данным Пионтковского, их уже около 27. И все они готовятся к мафиозной войне, которая наступит после того, как Путина отстранят от власти после поражения России в войне.

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