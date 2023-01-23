Таку думку в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, усім відомо про певний конфлікт між власником ПВК Вагнера Євгєнієм Пригожином та російським військовим командуванням.

До теми Путін втрачає контроль та не виконує свої функції, – опозиціонер про конфлікт у командуванні

Путін двічі прогнувся

Як вважає Піонтковський, конфлікт між російським генштабом та Пригожиним почався після перемоги ЗСУ на Харківському напрямку. Тоді Путіну терміново потрібно було знайти винного за провал, тому його вибір впав на генералітет.

Путін зробив по-чекістському. Він спустив на генералітет Пригожина та Кадирова, які почали кричати та "зривати погони" з Шойгу та Герасимова і вимагати, щоб ті йшли на фронт,

– зазначив Піонтковський.

Паралельно їм вдалося протягнути на посаду командувача окупаційних військ Сєргєя Суровікіна, який добре знайомий з вагнерівцями ще по Сирії. Але через певний час військове командування змогло змусити Путіна зняти Суровікіна з посади.

Вже через кілька днів сталася вже друга поразка Путіна. Як припускає Піонтковський, Пригожин самостійно приїхав до російського диктатора та вплинув через нього на російських генералів.

Путін політично вже не зовсім живий – Піонтковський: дивіться відео

Військові були змушені повідомити, що "Соледар взяли" завдяки "героїчним зусиллям добровольців з Вагнера". Хоч до того у російському генштабі говорили, що найманців там не було.

Тобто Путін двічі прогнувся. А в цьому середовищі опущений пахан – це… На мою думку, саме про це говорив Президент України, коли сумнівався, чи живий Путін. Політично він вже не зовсім живий. Він не контролює ситуацію і двічі поступився не зі своєї волі. Він не контролює цей конфлікт між ПВК Вагнера та генштабом,

– припускає Піонтковський.

Крім того, в Росії стрімко зростає чисельність різних так званих "приватних військових компаній". За даними Піонтковського, їх вже приблизно 27. І усі вони готуються до мафіозної війни, яка настане після того, як Путіна усунуть від влади після поразки Росії у війні.

Штати планують запровадити санкції проти ПВК Вагнера