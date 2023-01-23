Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, те, що Путін абсолютно відірваний від реальності, проявилося ще 24 лютого, коли він затіяв повномасштабну війну. Це – абсолютно схиблений крок.

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В диктатора не було ніяких причин нападати на Україну. Він міг би спокійну царювати в тих умовах, які були до повномасштабної війни.

Хоч Путін потрапив під часткову ізоляцію після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі, але це не була аж настільки велика для нього проблема. Адже Європа продовжувала торгувати з Росією, а Кремль і надалі "купляв" деяких представників західної еліти.

Путін втрачає контроль всередині Росії

Яковенко нагадав, що Путін переважно виконував роль так званого "смотрящего" між різними кланами всередині Росії. Зараз, видається, він буквально втрачає над усім контроль.

Це, зокрема, проявилося і у звільненні колишнього командувача "ВДВ" Михайла Теплінського, замість якого назначили Олега Макаревича, та інших кадрових перестановках в російській армії.

Ось ці сварки в російській армії, зокрема щодо звільнення керівника "ВДВ", і істерика з цього приводу так званих "легендарних "воєнкорів"… Це все – не сварка бульдогів під килимом. Вони вискочили назовні і кусають один одного на очах в здивованої публіки. А Путін зовсім не збирається нікого вгамувати. Напевно, не в стані,

– зазначив Яковенко.

Паралельно варто згадати власника ПВК Вагнера Євгєнія Пригожина, який роздаровує усім кувалди та посилює власний вплив. Все це та інші речі свідчать, що Путін втрачає контроль над тим, що відбувається.

Путін втрачає контроль та не виконує свої функції – Яковенко: дивіться відео

За його словами, зараз в Росії йде справжня приватизація армії. Єдиного командування практично немає. Адже там наявні понад 10 різних приватних військових компаній, які не підпорядковують головнокомандувачу. Все настільки абсурдно, що навіть міністр оборони Шойгу створює власну ПВК на основі армії.

Це взагалі як? Міністр оборони робить ПВК на основі армії… Жодна з цих ПВК не підпорядковується головнокомандувачу. Той самий Кадиров. Його гвардія не підпорядковується Путіну чи Герасимову. Немає ніякого єдиного командування в російській армії. Крім того, в самій армії патологічна корупція,

– розповів Яковенко.

В російській армії знову чергові перестановки