Дискурс мілблогерів навколо повідомлення про заміну Теплінського наМакаревича на посаді командувача повітряно-десантних військ Росії ще більше підкреслив розкол між двома основними групами у міноборони, повідомляють в ISW. Про це інформує 24 Канал.

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Чому могли замінити Теплінського

Аналітики зазначають, що про заміну Теплінського 20 січня повідомив один з відомих російських мілблогерів. Він викликав хвилю невдоволення серед інших мілблогерів, які висловили стурбованість ситуацією.

Дехто з них засумнівався, чому саме міноборони Росії замінить "шанованого кар'єрного командира ВДВ на "академіка" без бойового досвіду. Так, один мілблогер зауважив, що міноборони наразі "усунуло" двох "ключових" командувачів російськими операціями в Україні — Теплінського та Суровікіна.

Кілька мілблогерів стверджували, що Теплінського звільнили через розбіжності з російським генштабом. Швидше за все, йдеться про начальника генштабу Валерія Герасимова.

Аналітики зазначають, що рішуча критика мілблогерами звільнення Теплінського свідчить про те, що російський інформаційний простір все частіше розглядає зміни, зроблені в російському МО, у двійковій системі з табором прихильників Герасимова, з одного боку, та тими, кого вважають фаворитами мілблогерів, – з іншого.

Теплінський, можливо, чинив опір використовувати ВДВ у районі Бахмута

Припущення про те, що Теплінського було звільнено після суперечки з Генеральним штабом щодо використання десантників у наступальних операціях, свідчить про те, що Теплінський, можливо, чинив опір бажанням Герасимова використовувати сили ВДВ для підтримки операцій у районі Бахмута, де в основному зосереджені російські наступальні операції,

– зазначили в ISW.

Раніше в Інституті з вивчення війни зазначали, що сили ВДВ зазнали значних втрат на ранніх етапах повномасштабної війни і, ймовірно, залишалися в резерві після відходу росіян із правого (західного) берега Херсонської області восени 2022 року.

Теплінський міг протистояти направленню підрозділів ВДВ до вкрай виснажливих наступальних зусиль у Донецькій області, якими в основному керувала ПВК "Вагнера".

Аналітики припускають, що, можливо, він пішов у відставку або був звільнений через розбіжності. Ймовірно, Герасимов прагне послабити значну повітряно-десантну мафію, яка протягом тривалого часу захищала повітряно-десантні війська від політики та реформ, які стосувалися сухопутних військ, шляхом заміни Теплінського на Макаревича, офіцера сухопутних сил що немає досвіду у ВДВ.

Обговорення мілблогерів цього повідомлення свідчить про те, що Герасимов все більше прагне залучити звичайні російські елементи, включно з елементами ВДВ, до операцій в Україні, і результуючий відштовх з боку російського інформаційного простору вказує на те, що його кампанія не буде добре сприйнята,

– підсумували в ISW.

Зверніть увагу! 11 січня Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. Замість нього призначили Герасимова. Такі кадрові перестановки у Росії – результат непорозумінь між керівництвом країни.