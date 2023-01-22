Дискурс милблоггеров вокруг сообщения о замене Теплинского на Макаревича в должности командующего воздушно-десантными войсками России еще больше подчеркнул раскол между двумя основными группами в минобороны, сообщают в ISW. Об этом информирует 24 Канал.

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Почему могли заменить Теплинского

Аналитики отмечают, что о замене Теплинского 20 января сообщил один из известных российских милблогеров. Он вызвал волну недовольства среди других милблогеров, выразивших обеспокоенность ситуацией.

Некоторые из них усомнились, почему именно минобороны России заменит "уважаемого карьерного командира ВДВ на "академика" без боевого опыта. Так, один милблогер заметил, что минобороны сейчас "устранило" двух "ключевых" командующих российскими операциями в Украине — Теплинского и Суровикина" .

Несколько милблогеров утверждали, что Теплинского уволили из-за разногласий с российским генштабом. Скорее всего, речь идет о начальнике генштаба Валерии Герасимове.

Аналитики отмечают, что решительная критика милблогерами уволнения Теплинского свидетельствует о том, что российское информационное пространство все чаще рассматривает изменения, сделанные в МО, в двоичной системе с лагерем сторонников Герасимова с одной стороны, и теми, кого считают фаворитами милблогеров, – с другой.

Теплинский, возможно, сопротивлялся использовать ВДВ в районе Бахмута

Предположение о том, что Теплинский был уволен после спора с Генеральным штабом по использованию десантников в наступательных операциях, свидетельствует о том, что Теплинский, возможно, сопротивлялся желанию Герасимова использовать силы ВДВ для поддержки операций в районе Бахмута, где в основном сосредоточены российские наступательные операции,

– отметили в ISW.

Ранее в Институте по изучению войны отмечали, что силы ВДВ понесли значительные потери на ранних этапах полномасштабной войны и, вероятно, оставались в резерве после ухода россиян с правого (западного) берега Херсонской области осенью 2022 года.

Теплинский мог противостоять направлению подразделений ВДВ до крайне изнурительных наступательных усилий в Донецкой области, которыми в основном руководила ЧВК "Вагнера".

Аналитики предполагают, что, возможно, он ушел в отставку или был уволен из-за разногласий. Вероятно, Герасимов стремится ослабить значительную воздушно-десантную мафию, которая в течение длительного времени защищала воздушно-десантные войска от политики и реформ, относящихся к сухопутным войскам, путем замены Теплинского на Макаревича, офицера сухопутных сил без опыта в ВДВ.

Обсуждение милблогеров этого сообщения свидетельствует о том, что Герасимов все больше стремится привлечь обычные российские элементы, включая элементы ВДВ, к операциям в Украине, и результирующее отталкивание со стороны российского информационного пространства указывает на то, что его кампания не будет хорошо воспринята,

– подытожили в ISW.

Обратите внимание! 11 января Сергей Суровикин был снят с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. Вместо него назначили Герасимова. Такие кадровые перестановки в России – результат недоразумений между руководством страны.