Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что речь Путина на "дне победы" была жалкой, потому что он постоянно повторял о том, что "Россию принудили" к чему-то.

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Мне эта речь напомнила о последних словах преступника на международном трибунале. Именно такую аргументацию в своих последних речах использовал Риббентроп или Герринг, он постоянно тоже повторял о "вынужденных шагах" или "неизбежности войны",

– говорит Пионтковский.

С одной стороны – это была речь-оправдание, а с другой – как внутренний спор с невидимым оппонентом, утверждает публицист. По его мнению, Москва понимает, что ей грозит и с чем придется разбираться, поэтому она хочет использовать западное общественное мнение, чтобы добиться более выгодного положения на переговорах с Украиной.

Путин в России уже не является решающей фигурой, уже все понимают, что он – политический труп, совершивший страшную ошибку,

– резюмирует Андрей Пионтковский.

Какая ситуация на международной арене – важные новости

Президент Финляндии Саули Нийнисте перезвонил Путину и сообщил о планах его страны вступить в НАТО. Он подчеркнул, что после нападения России на Украину это явилось необходимым шагом для гарантии безопасности и неприкосновенности.

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые за долгое время провел разговор с Сергеем Шойгом. Он объяснил российскому "коллеге" плачевное состояние ситуации, в которой оказалась Россия и ее армия, и призвал не усложнять ситуацию еще больше.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на циничные угрозы России из-за курса нашего государства в ЕС. В Киеве призвали Кремль не совать свой нос в чужие дела.

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