Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Он обратил внимание, что сообщение о разговоре Остина и Шойгу появилось в публичной плоскости.

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США могли акцентировать на плачевном состоянии российских войск

"Конечно, контакты на неофициальном уровне проходят постоянно, но когда мы видим подобную связь именно сейчас – это свидетельствует, что действительно ситуация в Украине на изломе и даже вторая фаза полномасштабной агрессии подходит к своему апогею с незавидным для России результатом", – сказал политолог.

По его мнению, Соединенные Штаты могли доказать в телефонном режиме, что никоим образом не собираются уменьшать поддержку Украины. Шойгу должен был это услышать от Остина.

Очевидно, были данные США, показывающие плачевное состояние российских войск во время собственных агрессивных действий на территории Украины,

– отметил Игорь Чаленко.

Политолог предположил, что американская сторона прибегла к такому шагу, чтобы в России поняли, что чем быстрее они начнут искать пути выхода из нынешнего состояния и уберутся с территории Украины – тем для них будет лучше.

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Россияне должны определиться, – Чаленко

Перед тем, как Остин связался с Шойгу, США усилили поддержку Украины, заметил политолог.

В частности, Джо Байден подписал ленд-лиз – будет поступать оружие совершенно другого качества, благодаря которому Украина сможет перейти в активное контрнаступление не только на Харьковщине, как это сейчас происходит, но и на Донбассе, где российская сторона пытается прорваться.

Думаю, соответствующий контакт был действенным, россиянам надо было эту информацию услышать. Далее они должны определяться будут ли и дальше вести себя как в "дурдоме", или будут искать свет в конце тоннеля,

– сказал Игорь Чаленко.

В то же время он предположил, что в разговоре главы Пентагона с министром обороны России говорилось не только об Украине. Возможно, обсудили вопросы напряженности вокруг Молдовы и вступление Финляндии со Швецией в НАТО.

Соединенные Штаты, считает Игорь Чаленко, пока показывают, что полностью удерживают ситуацию на контроле. Обыграть это Россия не сможет.

Остин поговорил с Шойгу: основное

Разговор министра обороны США Ллойда Остина с Сергеем Шойгу состоялся 13 мая – впервые с момента полномасштабной войны России в Украине.

Согласно заявлению спикера Пентагона Джона Кирби, Ллойд Остин призвал российскую сторону прекратить военные действия против Украины и отметил "важность поддержки линий связи".

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