Разговор Остина и Шойгу состоялся впервые с начала вторжения России

О разговоре Остина и главы Минобороны России Шойгу сообщил в своем заявлении спикер Пентагона Джон Кирби. Разговор состоялся 13 мая.

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Разговор состоялся впервые с 18 февраля 2022 года. После нападения на Украину Остин и Шойгу не говорили.

13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу,

– говорится в заявлении Кирби.

Глава пентагона призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщил Кирби, министр Остин также отметил важность поддержки линий связи.

Других деталей о разговоре представитель Пентагона не раскрыл.

Остин поговорил с Резниковым

Перед разговором с Шойгу глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и обеспечение нашей страны по противодействию агрессии со стороны России.

Шольц и Макрон провели разговоры с Путиным

В начале мая переизбранный президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз побеседовал с главой России Владимиром Путиным . Это был первый разговор между президентами более чем за месяц.

Макрон заявил, что говорил с Путиным два часа, но неизвестно, о чем договорились президенты. После этого британский премьер Борис Джонсон призвал президента Франции не вести переговоры с Россией на ее условиях .

13 мая состоялся разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным. Немецкий канцлер высказал Путину 3 тезиса , отметив прекращение огня. Он также возложил на Россию вину за глобальный продовольственный кризис.

Следует заметить, что перед этим Шольц поговорил с президентом Владимиром Зеленским . Как рассказал президент Украины, в разговоре с Шольцом он обсудил оборонную помощь, санкции против России и взаимодействие в энергетической сфере.