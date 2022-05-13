Разговор Остина и Шойгу состоялся впервые с начала вторжения России
О разговоре Остина и главы Минобороны России Шойгу сообщил в своем заявлении спикер Пентагона Джон Кирби. Разговор состоялся 13 мая.
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Разговор состоялся впервые с 18 февраля 2022 года. После нападения на Украину Остин и Шойгу не говорили.
13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу,
– говорится в заявлении Кирби.
Глава пентагона призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщил Кирби, министр Остин также отметил важность поддержки линий связи.
Других деталей о разговоре представитель Пентагона не раскрыл.
Остин поговорил с Резниковым
Перед разговором с Шойгу глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и обеспечение нашей страны по противодействию агрессии со стороны России.
Шольц и Макрон провели разговоры с Путиным
- В начале мая переизбранный президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Это был первый разговор между президентами более чем за месяц.
- Макрон заявил, что говорил с Путиным два часа, но неизвестно, о чем договорились президенты. После этого британский премьер Борис Джонсон призвал президента Франции не вести переговоры с Россией на ее условиях.
- 13 мая состоялся разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным. Немецкий канцлер высказал Путину 3 тезиса, отметив прекращение огня. Он также возложил на Россию вину за глобальный продовольственный кризис.
- Следует заметить, что перед этим Шольц поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Как рассказал президент Украины, в разговоре с Шольцом он обсудил оборонную помощь, санкции против России и взаимодействие в энергетической сфере.
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