Также они обсудили двусторонние отношения и как можно помочь Украине и изолировать Россию. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства Великобритании 6 мая.
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Джонсон призвал не вести переговоры с Москвой на ее условиях
Сегодня (речь идет о 6 мая – 24 канал) премьер-министр разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы поздравить его с недавней победой на выборах,
– говорится в сообщении.
Во время переговоров политики договорились активизировать отношения между Великобританией и Францией, чтобы вместе работать в том числе и над вопросами противостояния автократиям, глобальной энергетической безопасности.
Относительно Украины, премьер-министр Джонсон и президент Макрон:
- осудили смертельную нелепость Путина;
- согласились теснее координировать вопросы долгосрочной безопасности и экономической поддержки Украины;
- а также мер по изоляции России.
"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится на сайте британского правительства.
Также Борис Джонсон и Эммануэль Макрон обсудили рост цен на энергоносители, из-за начатой Путиным войны, а также договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.
Кратко о последних заявлениях Франции и Великобритании по поводу войны в Украине
- 3 мая Борис Джонсон во второй раз с начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, приехал в Киев. В этот раз он выступил в Верховной Раде и заявил, что Украина победит и будет свободна.
- Во время этого выступления премьер Великобритании пообещал нам оружие. Именно в это время Россия цинично выпустила по Украине 15 ракет.
- Зато Эммануэль Макрон 3 мая два часа по телефону говорил с Владимиром Путиным. РосСМИ уверяли якобы Путин рассказывал Макрону о "готовности России к диалогу" и "неуступчивости Киева".
- 5 мая Франция согласилась выделить дополнительные 300 миллионов долларов Украине. Таким образом, общая помощь уже достигла 2 миллиардов долларов.
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