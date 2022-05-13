Розмова Остіна й Шойгу відбулася вперше з початку вторгнення Росії

Про розмову Остіна з главою Міноборони Росії Шойгу повідомив у своїй заяві речник Пентагону Джон Кірбі. Розмова відбулася 13 травня.

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Розмова відбулася вперше з 18 лютого 2022 року. Після нападу на Україну Остін та Шойгу не говорили.

13 травня міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу,

– йдеться у заяві Кірбі.

Глава пентагону закликав Росію до негайного припинення вогню в Україні. Як повідомив Корбі, міністр Остін також наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку.

Інших деталей про розмову речник Пентагону не розкрив.

Остін поговорив з Резніковим

Перед розмовою з Шойгу глава Пентагону провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Сторони обговорили ситуацію на сході України та забезпечення нашої країни для протидії агресії з боку Росії.

Шольц і Макрон провели розмови з Путіним

На початку травня переобраний президент Франції Еммануель Макрон вкотре поговорив з главою Росії Володимиром Путіним. Це була перша розмова між президентами за понад місяць.

Макрон заявив, що говорив з Путіним дві години, але не відомо, про що домовилися президенти. Після цього британський прем'єр Борис Джонсон закликав президента Франції не вести переговори з Росією на її умовах.

13 травня відбулася розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним. Німецький канцлер висловив Путіну 3 тези, наголосивши на припиненні вогню. Він також поклав на Росію вину за глобальну продовольчу кризу.

Слід зауважити, що перед цим Шольц поговорив з президентом Володимиром Зеленським. Як розповів президент України, у розмові з Шольцом він обговорив оборонну допомогу, санкції проти Росії та взаємодію в енергетичній сфері.

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