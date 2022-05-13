Розмова Остіна й Шойгу відбулася вперше з початку вторгнення Росії

Про розмову Остіна з главою Міноборони Росії Шойгу повідомив у своїй заяві речник Пентагону Джон Кірбі. Розмова відбулася 13 травня.

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Розмова відбулася вперше з 18 лютого 2022 року. Після нападу на Україну Остін та Шойгу не говорили.

13 травня міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу,
– йдеться у заяві Кірбі.

Глава пентагону закликав Росію до негайного припинення вогню в Україні. Як повідомив Корбі, міністр Остін також наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку.

Інших деталей про розмову речник Пентагону не розкрив.

Остін поговорив з Резніковим

Перед розмовою з Шойгу глава Пентагону провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Сторони обговорили ситуацію на сході України та забезпечення нашої країни для протидії агресії з боку Росії.

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