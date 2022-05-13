Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він звернув увагу на те, що повідомлення про розмову Остіна та Шойгу з'явилось у публічній площині.

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США могли акцентувати на плачевному стані російських військ

"Зрозуміло, контакти на неофіційному рівні відбуваються постійно, але коли ми бачимо подібний зв'язок саме зараз – це свідчить, що дійсно, ситуація в Україні на зламі і навіть друга фаза повномасштабної агресії підходить до свого апогею з незавидним для Росії результатом", – сказав політолог.

На його думку, Сполучені Штати могли довести у телефонному режимі те, що жодним чином не збираються зменшувати підтримку Україні. Шойгу мав це почути безпосередньо від Остіна.

Очевидно, були дані США, що показують плачевний стан російських військ під час власних агресивних дій на території України,

– зазначив Ігор Чаленко.

Політолог припустив, що американська сторона вдалась до такого кроку, аби у Росії зрозуміли, що чим швидше вони почнуть шукати шляхи виходу з нинішнього стану і заберуться з території України – тим для них буде краще.

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Росіяни мусять визначитись, – Чаленко

Перед тим як Остін зв'язався з Шойгу, США посилили підтримку України, зауважив політолог.

Зокрема, Джо Байден підписав ленд-ліз – надходитиме зброя абсолютно іншої якості, завдяки якій Україна зможе перейти в активний контрнаступ не лише на Харківщині, як це зараз відбувається, а й на Донбасі, де російська сторона намагається прорватися.

Думаю, відповідний контакт був дієвий, росіянам треба було цю інформацію почути. Далі вони мусять визначатися чи будуть і далі поводитись як у "дурдомі", чи шукатимуть світло у кінці тунелю,

– сказав Ігор Чаленко.

Водночас він припустив, що у розмові глави Пентагону з міністром оборони Росії мовилось не тільки про Україну. Можливо, обговорили питання напруження довкола Молдови і вступ Фінляндії зі Швецією в НАТО.

Сполучені Штати, вважає Ігор Чаленко, наразі показують, що повністю тримають ситуацію на контролі. Обіграти це Росія не зможе.

Остін поговорив з Шойгу: основне

Розмова міністра оборони США Ллойда Остіна з Сергієм Шойгу відбулася 13 травня – вперше з моменту повномасштабної війни Росії в Україні.

Згідно зі заявою речника Пентагону Джона Кірбі, Ллойд Остін закликав російську сторону припинити військові дії проти України і наголосив "на важливості підтримки ліній зв'язку".

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