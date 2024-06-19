Что за этим может стоять 24 Каналу объяснил председатель общества "Украина – КНДР" Николай Полищук.

Подробно Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"

Какие боеприпасы может получить Россия

На днях министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик сообщил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать около 5 миллионов артиллерийских боеприпасов.

Однако важно понимать, что качество этих снарядов далеко не высокое. Уже по российским пабликам появляются жалобы на северокорейское вооружение.

Ничего технологического она не поставляет и поставить, очевидно, не может,

– заметил Полищук.

Опасения, что КНДР отправит китайские снаряды под видом своих в Россию пока ничем не подтверждены. Ким Чен Ын, вероятно, действует по своему усмотрению, налаживает отношения с Россией, ищет партнеров не только в России, а среди других стран. Так Пхеньян пытается уменьшить зависимость от Китая, которая является сейчас критической для режима Северной Кореи.

Просчет Китая

Однако Китай имеет свою выгоду от сотрудничества КНДР и России. Речь будет идти, возможно, о том, чтобы китайские корабли могли выходить в Японское море по реке Туманган, которая протекает между Кореей и Россией. Это можно рассматривать, как дальнейшую попытку Китая ползучей экспансии на Россию.

Интересно, что эту реку Южная Корея считает внутренней корейской, потому что на ней расположен остров, который с 19-го века является спорным между Россией и Кореей. Северная Корея признает его территорией России. Поэтому Южная Корея имеет значительное недовольство из-за подобного сотрудничества двух диктаторов.

Кроме того, на встрече Путина и Ким Чен Ына было отмечено вектор на борьбу против общих врагов, а самым большим врагом Северной Кореи является Южная.

Значение встречи

Зато основным следствием подобной встречи будет, вероятно, продолжение передачи боеприпасов, гранатометов или РСЗО из Северной Кореи в Россию. Но вряд ли Пхеньян сможет поставить более современное оружие, ведь его там очень мало.

Это декларативный пропагандистский визит – российский вариант ответа на соглашение о сотрудничестве между Украиной и США. От декларации США и Украины многого ожидать не стоит, а от декларации КНДР и России вообще чего-то ожидать смешно,

– резюмировал Полищук.