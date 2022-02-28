Нравственное состояние российских войск и общества – ужасное. С таким заявлением с утра 28 февраля выступил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

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Свое обращение к горожанам он записал на фоне развалин построек, которые уничтожили российские оккупанты.

Путин вбивает последние гвозди в гроб дружеских отношений Украины и России,

– подчеркнул мэр Чернигова.

"Мы выстоим. С нами Бог, за нами правда. Мы победим! Слава Украине!", – добавил Атрошенко.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к горожанам: смотрите видео

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