Моральний стан російських військ та суспільства – жахливий. Із такою заявою зранку 28 лютого виступив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

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Своє звернувся до містян він записав на фоні руїн будівель, які понищили російські окупанти.

Путін вбиває останні цвяхи в домовину дружніх відносин України і Росії,

– підкреслив мер Чернігова.

"Ми вистоїмо. З нами Бог, за нами правда. Ми переможемо! Слава Україні!", – додав Атрошенко.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян: дивіться відео

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