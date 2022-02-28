Моральний стан російських військ та суспільства – жахливий. Із такою заявою зранку 28 лютого виступив мер Чернігова Владислав Атрошенко.
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Своє звернувся до містян він записав на фоні руїн будівель, які понищили російські окупанти.
Путін вбиває останні цвяхи в домовину дружніх відносин України і Росії,
– підкреслив мер Чернігова.
"Ми вистоїмо. З нами Бог, за нами правда. Ми переможемо! Слава Україні!", – додав Атрошенко.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян: дивіться відео
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