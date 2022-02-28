Головна тема переговорів – негайне припинення вогню. Крім того, Росія має вивести свої війська з України.
До теми П'ятий день війни Росії проти України: загинули понад 5 тисяч загарбників
Хто увійшов до складу делегації
- Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,
- міністр оборони Олексій Резніков,
- радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,
- перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін,
- народний депутат Рустем Умєров,
- заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.
Зауважимо, що з міркувань безпеки склад української делегації не розголошували, допоки вона не добралася до місця зустрічі. До речі, у заплановану локацію політики дісталися польським гвинтокрилом.
За словами нардепки Євгенії Кравчук, Київ розумів, що Москва та Мінськ можуть у будь-який момент зрадити. Тому до кордону делегація полетіла через Польщу.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.