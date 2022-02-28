Російські втрати серйозно зростають. Нову статистику оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зверніть увагу Прикриваючись живим щитом з людей, окупанти хочуть зайти в Херсон, – МВС

Нова статистика втрат окупантів

Станом на 6:00 28 лютого втрати ворога наступні:

29 літаків;

29 гелікоптерів;

816 бойових броньованих машин;

74 гармати;

1 ЗРК "Бук";

21 "Град";

291 одиниця автомобільної техніки;

60 цистерн;

3 безпілотники ОРТ;

2 судна;

5 засобів ППО;

близько 5 300 військових;

Щодо особового складу військ загарбників, Ганна Маляр наголосила, що інформацію уточнюють, тому що часом вона надходить із запізненням через затяжні бої.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.