Российские потери серьезно растут. Новую статистику обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Новая статистика потерь оккупантов
По состоянию на 6:00 28 февраля потери врага:
- 29 самолетов;
- 29 вертолетов;
- 816 боевых бронированных машин;
- 74 пушки;
- 1 ЗРК "Бук";
- 21 "Град";
- 291 единица автомобильной техники;
- 60 цистерн;
- 3 беспилотника ОРТ;
- 2 судна;
- 5 средств ПВО;
- около 5300 военных.
Относительно личного состава войск захватчиков Анна Маляр подчеркнула, что информацию уточняют, потому что порой она поступает с опозданием из-за затяжных боев.