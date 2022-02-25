День национального позора России

С экрана Путин мрачно объявлял войну Украине. Он отказал этому государству в праве на суверенитет. Отказал 44 миллионам украинцев в праве самостоятельно решать, как жить и какую власть выбирать. Он всё решил за них.

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Я до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Все эти бомбежки, взрывы, танковые колонны и горящие города. Словно мы смотрим старое черно-белое кино.

Двадцать второго июня ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили, что началася война.

Просто вдумайтесь: наши солдаты пришли в соседнюю страну и убивают украинцев. Есть ли вообще у нас в мире кто-то ближе и роднее украинцев? Как можно в здравом уме отдать приказ в них стрелять?

Путин – убийца

Путин ведёт себя как мелочный мужик, от которого ушла жена. Сначала ругался и что-то обиженно бубнил себе под нос. Упрекал подарками, отбирал их обратно. Встал в дверях, схватил за косу.

"Да ты вообще помнишь, откуда я тебя вытащил?"

Закатил истерику, распустил руки. От бессильной злобы начал избивать.

"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

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Нет, старик, красавица не обязана терпеть. Насильно мил не будешь. Ты совершил преступление, развязав войну между нашими народами. И я ненавижу тебя за это.

24 февраля – день нашего национального позора.

Печальная дата.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладываюи на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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