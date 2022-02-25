День национального позора России
С экрана Путин мрачно объявлял войну Украине. Он отказал этому государству в праве на суверенитет. Отказал 44 миллионам украинцев в праве самостоятельно решать, как жить и какую власть выбирать. Он всё решил за них.
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Я до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Все эти бомбежки, взрывы, танковые колонны и горящие города. Словно мы смотрим старое черно-белое кино.
Двадцать второго июня ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили, что началася война.
Путин – убийца
Путин ведёт себя как мелочный мужик, от которого ушла жена. Сначала ругался и что-то обиженно бубнил себе под нос. Упрекал подарками, отбирал их обратно. Встал в дверях, схватил за косу.
"Да ты вообще помнишь, откуда я тебя вытащил?"
Закатил истерику, распустил руки. От бессильной злобы начал избивать.
"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".
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Нет, старик, красавица не обязана терпеть. Насильно мил не будешь. Ты совершил преступление, развязав войну между нашими народами. И я ненавижу тебя за это.
24 февраля – день нашего национального позора.
Печальная дата.
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