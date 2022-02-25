День національної ганьби Росії

З екрану Путін похмуро оголошував війну Україні. Він відмовив цій державі у праві на суверенітет. Відмовив 44 мільйонам українців у праві самостійно вирішувати, як жити та яку владу обирати. Він вирішив за них.

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Я досі не можу повірити у реальність того, що відбувається. Всі ці бомбардування, вибухи, танкові колони та палаючі міста. Наче ми дивимося старе чорно-біле кіно.

Двадцать второго июня ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили, что началася война.

Просто вдумайтеся: наші солдати прийшли до сусідньої країни та вбивають українців. Чи є взагалі у нас у світі хтось ближче і рідніший за українців? Як можна при здоровому глузді віддати наказ у них стріляти?

Путін – вбивця

Путін поводиться як дріб'язковий мужик, від якого пішла дружина. Спочатку лаявся і щось ображено бубонів собі під ніс. Дорікав подарунками, відбирав їх назад. Встав у дверях, схопив за косу.

"Та ти взагалі пам'ятаєш, звідки я тебе витяг?"

Закотив істерику, розпустив руки. Від безсилої злості почав бити.

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"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

Ні, старий, красуня не повинна терпіти. На милування нема силування. Ти вчинив злочин, розв'язавши війну між нашими народами. І я ненавиджу тебе за це.

24 лютого – день нашої національної ганьби.

Сумна дата.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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