Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании за 16 апреля. Командующий российским корпусом воздушно-десантных войск (ВДВ) Теплинский "с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине".

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Теплинского якобы широко уважают рядовые военные

"Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, который широко уважается рядовыми военнослужащими. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между группировками в российском генеральном штабе по военному подходу России в Украине", – считают в британской разводе.

В Британии подчеркивают, что роль Теплинского вряд ли ограничится исключительно подразделениями воздушно-десантных войск, "но он, вероятнее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска".

Среди прочего, в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими пусковыми установками ТОС-1А в Кременной секторе.

Какая ситуация под Бахмутом